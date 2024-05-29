Діна Марголін – досвідчений дитячий терапевт. Вона часто ділиться корисними порадами, які суттєво спрощують життя батьків та дозволяють уникати травматичного досвіду для дітей.

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Змусити дитину покинути ігровий майданчик – це ще той виклик для батьків. Однак часто батьки промовляють слова, які ніколи не повинні лунати з їхніх вуст.

Що ж це за заборонена фраза? "Все, я йду без тебе". Коли діти маленькі, то вона є ефективною, але від неї краще відмовитися.

По-перше, для дитини це стрес, і ви часто могли бачити, як дитина плаче після цих слів. Звісно, вона почувається покинутою, а ігри починаються сприйматися як щось заборонене або погане. Навряд чи це той ефект, якого повинні прагнути батьки. Лякати дитину – не найкраще рішення для будь-яких ситуацій.

Окрім того, в дітей повинно бути відчуття, що батьки завжди поруч та захистять. Ця ж фраза виконує зовсім протилежне завдання.

Що ж робити? Нагадати дитині, що час йти, а якщо емоції будуть негативними, висловити розуміння, адже очевидно, що дітям не хочеться припиняти ігри. Як завжди, потрібно запастися терпінням та неухильно дотримуватися свого плану.

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