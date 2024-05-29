Дина Марголин – опытный детский терапевт. Она часто делится полезными советами, которые существенно упрощают жизнь родителей и позволяют избегать травматического опыта для детей.

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Заставить ребенка покинуть игровую площадку – это еще тот вызов для родителей. Однако часто родители говорят слова, которые никогда не должны звучать из их уст.

Что же это за запретная фраза? "Все, я ухожу без тебя". Когда дети маленькие, то она является эффективной, но от нее лучше отказаться.

Во-первых, для ребенка это стресс, и вы часто могли видеть, как ребенок плачет после этих слов. Конечно, он чувствует себя брошенным, а игры начинаются восприниматься как что-то запретное или плохое. Вряд ли это тот эффект, к которому должны стремиться родители. Пугать ребенка – не лучшее решение для любых ситуаций.

Кроме того, у детей должно быть ощущение, что родители всегда рядом и защитят. Эта же фраза выполняет совершенно противоположную задачу.

Что же делать? Напомнить ребенку, что время идти, а если эмоции будут негативными, выразить понимание, ведь очевидно, что детям не хочется прекращать игры. Как всегда, нужно запастись терпением и неуклонно придерживаться своего плана.

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