Американка Джессіка Манді нещодавно народила чудового малюка Трента. Як і усі, вона організувала для нього фотосесію новонародженого, і випадкового запустила в мережу новий мем.

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Річ у тому, що Трент виглядає ну дуже суворим. Хлопчик настільки кумедний, що дуже швидко став зіркою, а користувачі не втрачають нагоди придумати свою версію його насупленості:

"Коли успадкував іпотеку";

"О, це я так виглядаю в понеділок вранці";

"Він просто зрозумів, в який світ потрапив".

Фотографиня Лорен Карсон запевняє, що під час фотосесії малюк був "плюшевим ведмедиком", однак вираз його обличчя вона не забуде ніколи, хоча сфотографувала вже тисячі дітей.

Жоден з них не зрівняється з поглядом, який подарував мені цей красунчик. Потім він заснув, і мама таки отримала милі фото, про які мріяла,

– розповіла вона.

Кумедні світлини малюка, які підкорили мережу:

Після того, як малюк став популярним в мережі, фотографиню навіть запросили на шоу "Доброго ранку, Америко". Там вона розповіла, що малюк часто корчив такі обличчя, тому під час фотосесії вони з його мамою насміялися досхочу.

Раніше ми писали про однорічного хлопчика, який став наймолодшим художником у світі.