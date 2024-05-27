Американка Джессіка Манді нещодавно народила чудового малюка Трента. Як і усі, вона організувала для нього фотосесію новонародженого, і випадкового запустила в мережу новий мем.
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Річ у тому, що Трент виглядає ну дуже суворим. Хлопчик настільки кумедний, що дуже швидко став зіркою, а користувачі не втрачають нагоди придумати свою версію його насупленості:
- "Коли успадкував іпотеку";
- "О, це я так виглядаю в понеділок вранці";
- "Він просто зрозумів, в який світ потрапив".
Фотографиня Лорен Карсон запевняє, що під час фотосесії малюк був "плюшевим ведмедиком", однак вираз його обличчя вона не забуде ніколи, хоча сфотографувала вже тисячі дітей.
Жоден з них не зрівняється з поглядом, який подарував мені цей красунчик. Потім він заснув, і мама таки отримала милі фото, про які мріяла,
– розповіла вона.
Кумедні світлини малюка, які підкорили мережу:
Після того, як малюк став популярним в мережі, фотографиню навіть запросили на шоу "Доброго ранку, Америко". Там вона розповіла, що малюк часто корчив такі обличчя, тому під час фотосесії вони з його мамою насміялися досхочу.
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