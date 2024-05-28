У Першому медичному об'єднанні Львова повідомили про новонароджену, яка точно запам'ятається лікарям надовго. Усе – через зріст та вагу, які значно відрізняються від звичних показників.

Читайте також Це мем року: "суворе" немовля підкорює мережу – ви не відведете погляду від цих фото

Донька 24-річної Христини та 25-річного Тараса Артишків із села Кротошин, що на Львівщині, народилася з вагою 5,5 кілограма та зростом 60 сантиметрів. Батьки назвали немовля Златою.

Пара побралася у серпні минулого року, і тоді ж отримала світлу новину про те, що в сім'ї буде поповнення.

Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми,

– розповіла Христина, мама Злати.

Фото Злати, яка здивувала лікарів:

Перейми у Христини почалися на 41 тижні вагітності. Спочатку планували природні пологи, адже прогнозували вагу дівчинки у 4 кілограми. Коли ж обстеження показало, що дівчинка значно більше, то лікарі ухвалили рішення про кесаревий розтин.

Малюки з великою масою тіла становлять близько 6 – 10% від загальної кількості новонароджених в лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів,

– поділилися лікарі.

Раніше ми писали про дівчинку, якій мама ще жодного разу не мила волосся.