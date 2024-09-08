Коди діти ще не вміють говорити, зрозуміти їхні наміри та бажання не так легко. Та потрібно докласти зовсім трішки зусиль, аби порозумітися на базовому рівні, який стане фундаментом для подальшого діалогу.

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І розпочинати потрібно із жестів, можна починати навіть з 5-місячного віку. Є й противники цього методу, які кажуть, що це гальмує розвиток дитини, однак науковці не знайшли жодного підтвердження цій тезі.

Батькам варто взяти на озброєння таке правило: кожна дія повинна бути підкріплена жестом. Відтак, дитина почне жестикулювати, розповідаючи вам про свої потреби.

Базові жести виглядають наступним чином:

"їсти" – підносимо руку до рота декілька разів;

"будь ласка" – прикладаємо руку до грудей та робимо кругові рухи;

"більше" – поєднуємо руки перед собою, також можемо плескати у долоні;

"все добре" – розводимо руки в боки, повертаємо долоні від себе та до себе.

Не поспішайте одразу отримати результат, адже процес навчання у таких крихіток може бути тривалим.

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