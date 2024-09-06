Довга боротьба

Впродовж тривалого часу акторка Дрю Беррімор не давала для своєї 12-річної доньки Олів мобільного телефону. Вона боялася, що смартфон може негативно вплинути на дитину, тому завжди казала "ні" цій ідеї.

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На свій 11-й день народження вона отримала телефон, яким можна користуватися лише у вихідні та протягом обмеженого часу без соціальних мереж. Я здалася, але швидко пошкодувала про своє рішення, – зізналася акторка.

Шокуюче відкриття

Впродовж 3 місяців Дрю ретельно стежила за поведінкою дитини та результатами навчання. І те, що вона побачила, її шокувало.

Щастя та настрій повністю залежали від телефона. У маленькій цифровій коробці було все життя,

– розповіла вона.

В результаті вона забрала телефони у дітей та зберігає їх у сейфі до відповідного часу. Вона дала дітям результати своїх спостережень, аби вони усвідомили, в чому полягала проблема. Зірка закликала батьків прийняти непопулярне рішення та обмежити час дітей у телефонах, аби вони не втратили можливість насолоджуватися реальним життям.

Раніше ми писали про маму, яка має протилежну позицію та дозволяє дітям проводити перед екранами цілі дні.