Самотній тато 180 дітей

Чоловіку 53 роки, він проживає у Великій Британії. Сам він себе називає Самотній Джо, адже не має власної сім'ї.

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Впродовж 14 років він допомагав жінкам, які хоітіли завагітніти. В результаті він став 180 дітей та не шкодує про це.

Чи спілкується він зі своїми дітьми

Як розповів Джо, з третиною дітей він зумів налагодити контакт та спілкування. З деякими він говорить майже щодня.

Мені важливо, щоб мої діти знали, що, попри їхнє незвичне походження, вони були бажані, і я виявляю до них інтерес,

– розповів Джо.

За словами чоловіка, деякі діти у Південній Америці навіть отримують від нього аліменти. Він хотів би підтримувати усіх, але з огляду на кількість дітей зробити це просто неможливо.

Раніше ми писали про жінку, яка 9 місяців не підозрювала, що вагітна.