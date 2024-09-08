Когда дети еще не умеют говорить, понять их намерения и желания не так легко. Но нужно приложить совсем немного усилий, чтобы объясниться на базовом уровне, который станет фундаментом для дальнейшего диалога.
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И начинать нужно с жестов, можно начинать даже с 5-месячного возраста. Есть и противники этого метода, которые говорят, что это тормозит развитие ребенка, однако ученые не нашли никакого подтверждения этому тезису.
Родителям стоит взять на вооружение такое правило: каждое действие должно быть подкреплено жестом. Поэтому, ребенок начнет жестикулировать, рассказывая вам о своих потребностях.
Базовые жесты выглядят следующим образом:
- "есть" – подносим руку ко рту несколько раз;
- "пожалуйста" – прикладываем руку к груди и делаем круговые движения;
- "больше" – объединяем руки перед собой, также можем хлопать в ладоши;
- "все хорошо" – разводим руки в стороны, поворачиваем ладони от себя и к себе.
Не спешите сразу получить результат, ведь процесс обучения у таких крох может быть длительным.
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