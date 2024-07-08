Нове відкриття

Як вдалося визначити команді докторанта нейробіології Університету Іллінойсу Айли Брістіної, є певний вид продуктів, які покращують роботу мозку у дітей. Зокрема, йдеться про розв'язання проблем, утримання уваги та пам'ять.

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Як розповіла науковиця, йдеться про соєві продукти. Після їх споживання когнітивні навички дітей зростали. На думку вченої, такий ефект можливий завдяки ізофлавонам.

Цікаво! Ізофлавони – це природні сполуки, яким приписують багато позитивних показників.

Які продукти треба давати дітям

Вчені радять регулярно годувати дітей продуктами на основі сої. Допомогти у цьому може наступний перелік продуктів:

тофу;

едамаме;

соєве молоко;

темпе — ферментований соєвий продукт;

місо;

соєвий йогурт;

соєвий білок;

соєве борошно;

соєве м'ясо;

натто — ферментовані соєві боби.

Раніше ми писали про помилки, яких варто уникати у виховані самостійної дитини.

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