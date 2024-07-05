Психологи визначили типові помилки батьків, які заважають проявам самостійності дитини, розповідає Baby 24. Вони універсальні, тож є ймовірність, що ви теж були на цьому шляху та мусите переглянути свій підхід.

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Говорити замість дитини

Якщо запитання адресоване дитині, то будьте ласкаві не втручатися в розмову. Психологи наголошують, що відповідь замість дитини змусять її почуватися меншовартісною, а цього точно треба уникати. В дорослому житті такі діти дуже бояться проявляти себе та сказати щось "не в тему".

Вибір друзів

Усі батьки прагнуть, аби коло спілкування їхніх дітей було якнайкращим. Однак тут дитина повинна мати повну свободу дій. В іншому випадку вона навчиться будувати стосунки з погляду "правильності", а отже, зазнаватиме багатьох розчарувань.

Розпорядження фінансами

Гроші – це також елемент виховання, який чудово виконує свою роботу. Ви можете обговорювати витрати та потреби, однак у жодному разі не можна вказувати дитині, що їй варто купувати. Усі діти інколи витрачають гроші на дурнички і це абсолютно нормально. З часом це мину, а от досвід залишиться на все життя.