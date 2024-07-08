Новое открытие

Как удалось определить команде докторанта нейробиологии Университета Иллинойса Айлы Бристиной, есть определенный вид продуктов, которые улучшают работу мозга у детей. В частности, речь идет о решении проблем, удержания внимания и памяти.

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Как рассказала ученая, речь идет о соевых продуктах. После их потребления когнитивные навыки детей росли. По мнению ученой, такой эффект возможен благодаря изофлавонам.

Интересно! Изофлавоны – это природные соединения, которым приписывают много положительных показателей.

Какие продукты надо давать детям

Ученые советуют регулярно кормить детей продуктами на основе сои. Помочь в этом может следующий перечень продуктов:

тофу;

эдамаме;

соевое молоко;

темпе - ферментированный соевый продукт;

мисо;

соевый йогурт;

соевый белок;

соевая мука;

соевое мясо;

натто - ферментированные соевые бобы.

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