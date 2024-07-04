Навчання екстерном

Своє прискорене навчання у школі хлопець називає цікавим і плідним періодом. Він закінчив лише 4-й, 8-й, 10-й і 12-й класи, усі інші – перескочив.

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Генію також довелося скласти підсумкові іспити екстерном, аби мати можливість вже зараз вступати до вишу. За його словами, усі чудово прийняли його талант, а ставлення у школі було таким самим, як до будь-якого старшокласника.

Ким мріє стати маленький геній

Як розповів маленький геній, зараз він мріє вступити в Нью-Йоркський університет та стати бакалавром фізики та математики. Після цього його плани ще амбітніші – здобути докторський ступінь й стати професором.

Робіть те, що вам подобається, керуючись пристрастю, яка має горіти у ваших очах, коли ви згадуєте про справу свого життя,

– радить вундеркінд.

Раніше ми писали про випускницю медичного, яка мило складала присягу лікаря з маленьким сином на руках.