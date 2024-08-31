Ми не можемо повністю вберегти дитину від застуди чи інших захворювань, однак маємо можливість підсилити її імунітет. Це не вимагає зусиль або часу, а корисний ефект того точно вартує наших старань.

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Вітамінний додаток до напоїв

Час: 10 хвилин

Порцій: стандартна форма для льоду

Інгредієнти:

– 2 апельсини;

– 1 лимон;

– шматочок імбиру;

– шматочок куркуми.

Приготування:

Всі продукти миємо та чистимо від шкірки. Нарізаємо шматочками та блендеруємо до однорідної маси. Розливаємо суміш по формах та ставимо у холодильник. Додаємо вітамінні кубики до чаю.

Смачного!

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