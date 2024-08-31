Ми не можемо повністю вберегти дитину від застуди чи інших захворювань, однак маємо можливість підсилити її імунітет. Це не вимагає зусиль або часу, а корисний ефект того точно вартує наших старань.
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Вітамінний додаток до напоїв
Час: 10 хвилин
Порцій: стандартна форма для льоду
Інгредієнти:
– 2 апельсини;
– 1 лимон;
– шматочок імбиру;
– шматочок куркуми.
Приготування:
- Всі продукти миємо та чистимо від шкірки.
- Нарізаємо шматочками та блендеруємо до однорідної маси.
- Розливаємо суміш по формах та ставимо у холодильник.
- Додаємо вітамінні кубики до чаю.
Смачного!
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