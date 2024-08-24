Овочеве морозиво стане вашим фірмовим десертом. Діти вимагатимуть його на біс!
До теми Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин
Морквяне морозиво із шоколадом
- Час: 30 хвилин + 3 години
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів тертої моркви;
– 100 мілілітрів густої сметани;
– 250 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів тертого темного шоколаду;
– 15 мілілітрів ванільного екстракту;
– щіпка кориці.
Приготування:
- Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7–8 хвилин.
- Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину.
- Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3 години.
- Час від часу не забувайте замішувати масу.
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