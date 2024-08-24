Овочеве морозиво стане вашим фірмовим десертом. Діти вимагатимуть його на біс!

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Морквяне морозиво із шоколадом

Час : 30 хвилин + 3 години

: 30 хвилин + 3 години Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів тертої моркви;

– 100 мілілітрів густої сметани;

– 250 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів тертого темного шоколаду;

– 15 мілілітрів ванільного екстракту;

– щіпка кориці.

Приготування:

Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7–8 хвилин. Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину. Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3 години. Час від часу не забувайте замішувати масу.

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