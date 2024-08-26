Красуня їсть суп

Одна з користувачок мережі ТікТок поділилася відео, як її малеча їсть суп. Дівчинка кумедно одягає слинявчик та коментує, що "зараз буде їсти борщ".

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Коли ж малеча спробувала страву, то висловила претензію, що він гарячий. Перше слово вона сказала розтягнуто, однак багато хто вгадав у ньому нецензурну лексику.

Як дівчинка відреагувала на гарячий суп: відео

Та навіть якщо дівчинка і сказала лайливе слово, то лише розсмішила користувачів мережі, більшість з яких поставилися до ситуації з цілковитим розумінням:

  • "А що робити, як суп дійсно гарячий?";
  • "Моє вміння виходити з будь-якої ситуації";
  • "Можна вмерти зі сміху".

Якщо реакція на суп викликала стільки сміху, то б чому і нам не приготувати страву, яка подобається дітям.

Рецепт супу з лососем для дитини

Час: 1 година

Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів філе лосося;
– 3 картоплини;
– половинка морквини;
– 2 цибулі;
– 2 лаврових листки;
– дрібка петрушки;
– прованські трави до смаку.

Приготування:

  1. Філе лосося промиваємо під проточною водою.
  2. Кип'ятимо воду, кладемо в неї рибу та цибулю, варимо 20 хвилин на середньому вогні.
  3. Дістаємо з бульйону цибулю та рибу. Цибулю викидаємо, рибу нарізаємо шматочками.
  4. Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками, кладемо в бульйон та варимо до готовності.
  5. Додаємо в суп рибу та прованські трави і лавровий лист, готуємо ще 3 – 5 хвилин.
  6. Прикрашаємо петрушкою та подаємо.

Смачного!

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