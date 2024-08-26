Красуня їсть суп

Одна з користувачок мережі ТікТок поділилася відео, як її малеча їсть суп. Дівчинка кумедно одягає слинявчик та коментує, що "зараз буде їсти борщ".

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Коли ж малеча спробувала страву, то висловила претензію, що він гарячий. Перше слово вона сказала розтягнуто, однак багато хто вгадав у ньому нецензурну лексику.

Як дівчинка відреагувала на гарячий суп: відео

Та навіть якщо дівчинка і сказала лайливе слово, то лише розсмішила користувачів мережі, більшість з яких поставилися до ситуації з цілковитим розумінням:

"А що робити, як суп дійсно гарячий?";

"Моє вміння виходити з будь-якої ситуації";

"Можна вмерти зі сміху".

Якщо реакція на суп викликала стільки сміху, то б чому і нам не приготувати страву, яка подобається дітям.

Рецепт супу з лососем для дитини

Час: 1 година

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів філе лосося;

– 3 картоплини;

– половинка морквини;

– 2 цибулі;

– 2 лаврових листки;

– дрібка петрушки;

– прованські трави до смаку.

Приготування:

Філе лосося промиваємо під проточною водою. Кип'ятимо воду, кладемо в неї рибу та цибулю, варимо 20 хвилин на середньому вогні. Дістаємо з бульйону цибулю та рибу. Цибулю викидаємо, рибу нарізаємо шматочками. Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками, кладемо в бульйон та варимо до готовності. Додаємо в суп рибу та прованські трави і лавровий лист, готуємо ще 3 – 5 хвилин. Прикрашаємо петрушкою та подаємо.

Смачного!

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