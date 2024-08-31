Мы не можем полностью уберечь ребенка от простуды или других заболеваний, однако имеем возможность усилить его иммунитет. Это не требует усилий или времени, а полезный эффект того точно стоит наших стараний.

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Витаминное дополнение к напиткам

Время: 10 минут

Порции: стандартная форма для льда

Ингредиенты:

– 2 апельсина;

– 1 лимон;

– кусочек имбиря;

– кусочек куркумы.

Приготовление:

Все продукты моем и чистим от кожуры. Нарезаем кусочками и блендируем до однородной массы. Разливаем смесь по формам и ставим в холодильник. Добавляем витаминные кубики к чаю.

Приятного аппетита!

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