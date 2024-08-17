Маленка зірка

Коли йому було 7 років, Річард виглядав не гірше за знаменитого Арнольда Шварценеггера. Він міг підіймати вагу, більшу за власну, а завдяки неймовірному тілу став зіркою багатьох шоу.

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Річард виглядав як супергерой / Скріншот з відео

Ким він виріс

Зараз Річарду 31, він покинув бодибілдинг та виглядає як звичайна людина. Він радий, що зміг досягнути таких результатів, але вирішив перегорнути цю сторінку та рухатися далі.

Річард покинув бодибілдинг / Скріншот з відео

Зараз чоловік працює каскадером, однак мріє про науку та посаду інженера в NASA.

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