Маленькая звезда

Когда ему было 7 лет, Ричард выглядел не хуже знаменитого Арнольда Шварценеггера. Он мог поднимать вес, больше собственного, а благодаря невероятному телу стал звездой многих шоу.

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Ричард выглядел как супергерой / Скриншот из видео

Кем он вырос

Сейчас Ричарду 31, он покинул бодибилдинг и выглядит как обычный человек. Он рад, что смог достичь таких результатов, но решил перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

Ричард покинул бодибилдинг / Скриншот из видео

Сейчас мужчина работает каскадером, однако мечтает о науке и должности инженера в NASA.

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