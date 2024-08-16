Інколи батьки можуть сказати фразу, яка стане важким ударом по дитячій самооцінці, повідомляє Baby 24. Через завантаженість та стрес це може бути ненавмисне зауваження, проте важливо приймати у фокусі слова, які можуть завдати найбільшої шкоди.

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"Ти можеш краще"

Дійсно, у досконалості немає меж, проте це знають дорослі. Дітям же потрібно, аби оцінили їхні зусилля. А зауваження, що вони не зробили достатньо, може сильно демотивувати.

"Відійди, я все зроблю сам/сама"

Окрім того, що дітям дуже цікаво працювати поруч із дорослими, їм важливо знати, що їм під силу будь-яке завдання. Ця фраза демонструє, що вони не здатні з чимось впоратися, і жодної користі для самооцінки точно не принесе.

"Виростеш – поговоримо (зрозумієш)"

Акцентувати увагу на неспроможності дитини щось зрозуміти через вік – неправильно. Окрім того, вам варто подумати про те, що, можливо, це ви неправильно пояснюєте? Діти чудово розуміють аналогії, тому потрібно просто підібрати вдалий приклад. Досвід – це не про вік, тому допомагайте дитині його набувати.

Раніше ми писали про те, що допомагає побудувати з дітьми щасливі та відкриті стосунки.