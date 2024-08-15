Узагальнення шкодить

Психологи радять відходити від практики узагальнень для підвищення самооцінки дитини та фраз на кшталт "Ти можеш усе". На думку психотерапевтки Емми Кенні, це породжує багато прихованих блоків.

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Ця фраза провокує завищені очікування до себе, які можуть перетворитися на травму, якщо досягнути бажаного таки не вдасться. Окрім того, це узагальнення не допомагає сфокусуватися на чомусь одному, а розпорошення зусиль на різні напрямки точно ні до чого не приведе,

– зазначає вона.

Що робити натомість

Коли йдеться про мотивацію дітей, то тут чудово працює підтверджений досвід. Наприклад, варто нагадати про передні успіхи:

"Тобі вдалося, і ти обов'язково зможеш досягнути ще більшого!";

"Чудова робота, ти неодмінно зможеш дійти до мети!";

"Ми такі раді, що тобі це подобається, обов'язково продовжуй цим займатися!".

Звісно, у дітей є конкретна далекосяжна мрія, тож в цьому випадку потрібно зауважити, які вагомі кроки вона вже зробила, щоб її досягнути, та похвалити за успіхи. Пам'ятайте, що мрія – це відкладена винагорода, для отримання якої потрібно довго і наполегливо працювати. Сила волі у дітей ще не так сильно розвинена, тож щоденна порція підтримки конкретних кроків – найкраще рішення.

Раніше ми писали про звичку батьків, яка може зруйнувати психіку дітей.