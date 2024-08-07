Неймовірний успіх батьківства

Джімаліта Тіллман – мати-одиначка із США, якій вдалося просто неймовірне досягнення. Вона зуміла розвинути шалений талант доньки Дороті, і та здобула докторський ступінь у 17 років.

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Джімаліта почала навчати доньку вдома у 7 років, і до 8 та вже опанувала шкільну програму. Як розповіла жінка, у цьому допоміг один популярний метод навчання.

У чому секрет

За словами жінки, вона просила доньку навчити її тому, що та опанувала. Це гарантувало, що дитина глибоко й надовго засвоїть пройдений матеріал.

Половина успіху у вивченні нових речей полягає в тому, щоб вміти передати ці знання далі. Якщо ти можеш поділитися знаннями з іншими, значить, добре розумієш предмет,

– розповіла вона.

Юній Дороті так сподобався цей підхід, що у 2020 році вона навіть заснувала Інститут лідерства в Чикаго. Він пропонує молоді освітні програми в галузі STEM.

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