Сидіння з дітьми – не безплатне
67-річна Керолайн Даддрідж вийшла на пенсію у 2018 році. У неї 5 дітей, від яких є 7 онуків. Вона радо проводить час з дітьми, але вирішила, що братиме за це гроші.
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Кои донька попросила її доглядати зі дітьми, жінка поставила свої умови: 19 доларів за половину дня або 64 долари за цілий день.
Аманда була вражена. Вона стверджує, що бабусі по всій країні з радістю вхопляться за можливість провести час зі своїми онуками абсолютно безплатно. Втім, я була непохитною,
– розповіла Керолайн.
Втім, вони таки домовилися, і зараз бабуся доглядає за дітьми 4 дні на тиждень з 8 ранку до 17 вечора.
Скільки вже заробила бабуся
За підрахунками Керолайн, сидіння з дітьми вже принесло їй 32 тисячі доларів.
Мені не нудно, я люблю своє життя й не хочу нести тягар відповідальності про дітей через десятиліття після того, як уже зробила те саме для своїх власних,
– додає вона.
Керолайн не збирається слухати докори суспільства та переконана: якщо виконує роль дитсадка, то повинна також отримувати за це гроші.
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