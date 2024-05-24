Дороті Тілман вразила світ своїми інтелектуальними досягненнями. Дівчина продемонструвала, що інколи діти здатні на здобутки, на які у багатьох дорослих йдуть роки.

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Розум дівчини просто вражає – вже у 14 років вона закінчила навчання на магістратурі. Однак на цьому вона не зупинилася, і вже через три роки захистила дисертацію та стала доктором наук у галузі комплексного поведінкового здоров'я в Університеті штату Аризона.



Дівчина вразила науковий світ своїм досягненням / Фото Dorothy Tillman

Мені не здавалося, що я роблю щось дивне або ненормальне, поки не стала привертати стільки уваги,

– сміється дівчина.

Своїми досягненнями Дороті завдячує матері та бабусі. Вони змогли просто нереальне – організувати навчання талановитої доньки та онуки у вищому навчальному закладі вже у віці 10 років.

Зараз Дороті працює над літньою підготовчою програмою, яка має допомогти молодим людям здобувати вищу освіту. Вона переконана, що довкола багато талантів, яким точно потрібна така допомога.

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