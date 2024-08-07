Невероятный успех отцовства

Джималита Тиллман – мать-одиночка из США, которой удалось просто невероятное достижение. Она сумела развить безумный талант дочери Дороти, и та получила докторскую степень в 17 лет.

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Джималита начала обучать дочь дома в 7 лет, и к 8 и уже освоила школьную программу. Как рассказала женщина, в этом помог один популярный метод обучения.

В чем секрет

По словам женщины, она просила дочь научить ее тому, что та освоила. Это гарантировало, что ребенок глубоко и надолго усвоит пройденный материал.

Половина успеха в изучении новых вещей заключается в том, чтобы уметь передать эти знания дальше. Если ты можешь поделиться знаниями с другими, значит, хорошо понимаешь предмет,

– рассказала она.

Юной Дороти так понравился этот подход, что в 2020 году она даже основала Институт лидерства в Чикаго. Он предлагает молодежи образовательные программы в области STEM.

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