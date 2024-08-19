Незабаром буде неймовірна спека: як правильно потурбуватися про дитину

19 серпня 2024, 12:11
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ТікТок olgatoporkova_

Синоптики прогнозують, що кінець літа буде вкрай спекотним. Відтак, буде не зайвим нагадати батькам, як допомогти дитині в таких умовах.

Як розповіла неврологиня Ольга Топоркова, важливо унеможливити перегрівання дитини. Для цього потрібно дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть дітям перенести цю шалену спеку. 

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  • Легкий одяг з тканини 

Потурбуйтеся про те, щоб одяг був легким та не провокував додаткове потовиділення. Синтетика – це те, чого точно потрібно уникати.

  • Можна обійтися без підгузка 

Коли спека просто шалена, постарайтеся, щоб дитина проводила у підгузку мінімум часу. 

  • Багато води

Самі будьте ініціаторами та пропонуйте дитині пити воду. Дітям до 6 місяців педіатри не радять давати воду, але у правил є винятки, тому варто консультуватися з лікарями щодо цього кроку. 

  • Зволоження повітря

Якщо це неможливо зробити по всій квартирі, то принаймні у кімнаті, де спить  дитина. 

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