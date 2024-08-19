Как рассказала невролог Ольга Топоркова, важно исключить перегрев ребенка. Для этого нужно придерживаться нескольких базовых правил, которые помогут детям перенести эту безумную жару.

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Легкая одежда из ткани

Позаботьтесь о том, чтобы одежда была легкой и не провоцировала дополнительное потоотделение. Синтетика – это то, чего точно нужно избегать.

Можно обойтись без подгузника

Когда жара просто бешеная, постарайтесь, чтобы ребенок проводил в подгузнике минимум времени.

Много воды

Сами будьте инициаторами и предлагайте ребенку пить воду. Детям до 6 месяцев педиатры не советуют давать воду, но у правил есть исключения, поэтому стоит консультироваться с врачами относительно этого шага.

Увлажнение воздуха

Если это невозможно сделать по всей квартире, то по крайней мере в комнате, где спит ребенок.



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