Жінка-рекордсменка

У 1993 році Маріам у віці 12 років віддали заміж за 40-річного чоловіка, який вже мав кількох дружин. Вже через рік в неї народилася перша пара близнюків.

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Маріам була вагітна 15 разів та загалом народила 44 дітей. На жаль, 6 малюків не втрималися за життя. Останню дитину жінка народила у 2016 році.

Чоловік вирішив накивати п'ятами

Зараз Маріам виховує усіх 38 дітей самотужки. Її чоловік після 25 років шлюбу вирішив нишком втекти, залишивши дружину з десятками дітей.

Втім, навіть самій Маріам вдається давати собі раду, а її історія відома на всю країну, завдяки чому героїня отримує неймовірну підтримку.

Раніше ми писали про те, як хлопчик розповів мамі про "смерть 11 вересня 2001 року, коли він жив попереднім життям", і факти, які він пригадав, збіглися із реальними подіями.