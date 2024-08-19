Як розповіла неврологиня Ольга Топоркова, важливо унеможливити перегрівання дитини. Для цього потрібно дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть дітям перенести цю шалену спеку.

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Легкий одяг з тканини

Потурбуйтеся про те, щоб одяг був легким та не провокував додаткове потовиділення. Синтетика – це те, чого точно потрібно уникати.

Можна обійтися без підгузка

Коли спека просто шалена, постарайтеся, щоб дитина проводила у підгузку мінімум часу.

Багато води

Самі будьте ініціаторами та пропонуйте дитині пити воду. Дітям до 6 місяців педіатри не радять давати воду, але у правил є винятки, тому варто консультуватися з лікарями щодо цього кроку.

Зволоження повітря

Якщо це неможливо зробити по всій квартирі, то принаймні у кімнаті, де спить дитина.



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