Для дітей кращого і не вигадаєш: рецепт минтаю на пару
31 березня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:fajnegotowanie
Здорова та корисна їжа – основа гармонійного розвитку наших малюків. Минтай на пару – це чудова опція, якою можна користатися як завгодно часто.
Кожна мама знає про користь риби у раціоні дитини. Цей рецепт дозволить заощадити час та енергію, а також подати до столу дитині не лише смачну, а й дуже потрібну для її здоров'я страву.
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Рецепт минтая на пару
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 філе минтая (приблизно 4 грамів);
– 1 ріпчаста цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, майоран, чебрець.
Приготування:
- Рибу миємо та обсушуємо рушником.
- Злегка приправляємо рибу спеціями.
- Кладемо рибу у пароварку. Додаємо дрібно нарізану цибулю та продавлений часник.
- Готуємо 20 хвилин.
Смачного!
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