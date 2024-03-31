Каждая мама знает о пользе рыбы в рационе ребенка. Этот рецепт позволит сэкономить время и энергию, а также подать к столу ребенку не только вкусное, но и очень нужное для его здоровья блюдо.

Читайте также В Британии хотят запретить подгузники в школах: дети просто не умеют пользоваться туалетом

Рецепт минтая на пару

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 4 филе минтая (примерно 4 граммов);

– 1 репчатый лук;

– 2 зубчика чеснока;

– специи: соль, перец, майоран, тимьян.

Приготовление:

Рыбу моем и обсушиваем полотенцем. Слегка приправляем рыбу специями. Кладем рыбу в пароварку. Добавляем мелко нарезанный лук и продавленный чеснок. Готовим 20 минут.

Приятного аппетита!

Ранее мы писали об интересных лайфхаках, которые помогут научить детей есть меньше сладкого.