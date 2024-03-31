Каждая мама знает о пользе рыбы в рационе ребенка. Этот рецепт позволит сэкономить время и энергию, а также подать к столу ребенку не только вкусное, но и очень нужное для его здоровья блюдо.
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Рецепт минтая на пару
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Рыбу моем и обсушиваем полотенцем.
- Слегка приправляем рыбу специями.
- Кладем рыбу в пароварку. Добавляем мелко нарезанный лук и продавленный чеснок.
- Готовим 20 минут.
Приятного аппетита!
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