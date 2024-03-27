Проблема школярів Британії з підгузками

У Великій Британії думають про заборону відвідування школи у підгузках. Як зазначають вчителі, це негативно впливає на навчальний процес.

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Як показало дослідження, кожен четвертий учень не знає, як користуватися туалетом. Через це вчителі відволікаються на гігієнічні потреби дітей, жертвуючи навчальним часом.

Педагоги наголошують, що батьки повинні навчити дітей ходити у туалет та тримати ручку ще до того, як вони переступлять поріг школи. Це впливатиме на їхні успіхи не лише у навчанні, а й у житті.

Не всі британські діти навчилися ходити у туалет до школи / Фото Pixabay

Громадськість стала на бік вчителів та вимагає заборони відвідування школи дітей, які досі ходять у підгузках. Цікаво, що батьки чомусь лише частково визнають провину у цій проблемі.

Школи масово заявляють, що або потребують додаткового персоналу на обслуговування таких дітей, або вони перейдуть до кардинальніших форм протесту. Втім, навряд чи до цього дійде, адже місцева влада розуміє проблему та підтримує педагогів.