Діабет, карієс, ожиріння, проблеми із серцево-судинною системою – споживання великої кількості солодощів може спровокувати багато негараздів зі здоров'ям. Діти цього не розуміють, на першому місці для них стоять смак та задоволення.

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Однак батьки можуть посприяти закладанню корисних харчових звичок, які вбережуть здоров'я дитини. Тут немає нічого складного, все, як завжди, вирішує дисципліна.

Не треба закінчувати прийом їжі солодким

Дуже багато дорослих грішать тим, що завершують кожен прийом їжі "чимось солоденьким". У результаті дитина навчається тієї самої поведінки, і знайти аргументи проти цього буде складно. Для солодкого краще знайти інший час, і бажано, щоб це було не надто часто.

Не робіть великі запаси солодощів

Дитині буде вкрай важко відмовити собі у задоволенні поласувати солоденьким, коли просто на її очах буде велика кількість смаколиків. Краще купувати солодке за відповідної потреби, а не спокушати малюків постійною наявністю солодощів.

Дітям складно відмовлятися від солодкого / Фото Pixabay

Не треба карати забороною солодкого

Дуже поширена помилка, яку допускають батьки. Мовляв, заборона солодкого мала спровокувати гарну поведінку задля дозволу на бажані солодощі, чи не так?

Насправді ж у такий спосіб ви підкреслюєте важливість солодкого у житті дитини, внаслідок чого вона буде хотіти його ще більше.

Акцент на фруктах

Фрукти дуже корисні для дітей, тож очевидно, що це здорова альтернатива для солодкого. Потурбуйтеся про те, аби вдома завжди були фрукти, і не забувайте власним прикладом підтримувати цю звичку. Завжди пам'ятайте, що діти схильні копіювати поведінку, тому перш ніж взятися до них варто відповідати критеріям, які ви озвучите малечі.