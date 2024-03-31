Кожна мама знає про користь риби у раціоні дитини. Цей рецепт дозволить заощадити час та енергію, а також подати до столу дитині не лише смачну, а й дуже потрібну для її здоров'я страву.

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Рецепт минтая на пару

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 4 філе минтая (приблизно 4 грамів);

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– спеції: сіль, перець, майоран, чебрець.

Приготування:

Рибу миємо та обсушуємо рушником. Злегка приправляємо рибу спеціями. Кладемо рибу у пароварку. Додаємо дрібно нарізану цибулю та продавлений часник. Готуємо 20 хвилин.

Смачного!

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