Кожна мама знає про користь риби у раціоні дитини. Цей рецепт дозволить заощадити час та енергію, а також подати до столу дитині не лише смачну, а й дуже потрібну для її здоров'я страву.

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Рецепт минтая на пару

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Рибу миємо та обсушуємо рушником.
  2. Злегка приправляємо рибу спеціями.
  3. Кладемо рибу у пароварку. Додаємо дрібно нарізану цибулю та продавлений часник.
  4. Готуємо 20 хвилин.

Смачного!

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