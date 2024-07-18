Нічого милішого ви сьогодні не побачите: як пожежник дізнавався стать майбутньої дитини

Гендер-паті – це свято, через яке проходить кожна пара. І в усіх воно має особливу реалізацію.

"Професійне" гендер-паті

Рятувальник з Івано-Франківська очікує на поповнення у сім'ї. Разом з коханою вони вирішили дізнатися стать майбутньої дитини, і зробили це в дуже оригінальний спосіб.

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Радісну подію подружжя розділило з колегами чоловіка, адже рятувальники – як одна сім'я. А стать дитини пара дізналася за допомогою вогнегасника!

Така важлива мить щастя / Фото ДСНС

Колеги привітали подружжя та з нетерпінням чекають, аби привітати пару з народженням чудової донечки.

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