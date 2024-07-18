"Професійне" гендер-паті
Рятувальник з Івано-Франківська очікує на поповнення у сім'ї. Разом з коханою вони вирішили дізнатися стать майбутньої дитини, і зробили це в дуже оригінальний спосіб.
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Радісну подію подружжя розділило з колегами чоловіка, адже рятувальники – як одна сім'я. А стать дитини пара дізналася за допомогою вогнегасника!
Така важлива мить щастя / Фото ДСНС
Колеги привітали подружжя та з нетерпінням чекають, аби привітати пару з народженням чудової донечки.
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