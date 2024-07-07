Найперше – приклад

Як розповіла психологиня Ольга Топоркова, діти наслідують поведінку батьків. Це стосується і поводження з гаджетами, тож доросли варто звертати увагу на те, як вони проводять час у мережі.

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Часто батьки нарікають на те, що діти проводять багато часу у мережі, однак самі беруть в руки телефон, як тільки випадає така нагода. Очевидно, що дітям поступає сигнал про те, що гаджети – це цікавіше, ніж буденні справи, тож вони також шукатимуть можливість поринути у цифровий світ.

Цікаве рішення проблеми

Найбільше проблем викликає пасивний перегляд відео. Діти втрачають багато часу, споживаючи контент, який вони забудуть, як тільки відкладуть гаджети.

Саме тому важливо спонукати їх до цифрової активності. Це можуть бути не лише уроки та цікаві лекції, а й навіть інтерактивні ігри, які потребують логіки та фантазії. Головне – щоб вони активно впливали не все, що відбувається на екрані.

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