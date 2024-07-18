"Профессиональное" гендер-пати
Спасатель из Ивано-Франковска ожидает пополнения в семье. Вместе с любимой они решили узнать пол будущего ребенка, и сделали это очень оригинальным способом.
Читайте также И ему всего 3 года: мальчик поразил сеть знанием украинской литературы – увлекательное видео
Радостное событие супруги разделили с коллегами мужа, ведь спасатели – как одна семья. А пол ребенка пара узнала с помощью огнетушителя!
Такой важный момент счастья / Фото ГСЧС
Коллеги поздравили супругов и с нетерпением ждут, чтобы поздравить пару с рождением замечательной дочери.
Ранее мы писали о том, как обернуть время с гаджетами на пользу.