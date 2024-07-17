Дивовижний малюк
Сьогодні українським батькам вкрай важливо прививати малюкам любов до рідної культури. І чудово, якщо вдається запустити цей процес якомога раніше.
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Мережу підкорив маленький Давид. Йому лише 3 роки, а він знає так багато українських письменників та письменниць.
В першу чергу це було його бажання. Спочатку я сама розповідала йому про поетів, потім шукали відео, купили книжку, з якої я обирала все найцікавіше,
– розповіла мама малюка.
Відео з маленьким розумним патріотом:
Захват мережі
У мережі є кілька скептичних коментарів про "втрачене дитинство", однак більшість глядачів в захваті від хлопчика:
- "Який розумничок! Респект батькам";
- "Неймовірний хлопчик та супермама";
- "Багато дорослих програють цьому трирічному джентльмену".
Раніше ми писали про те, скільки часу дітям можна проводити з гаджетами.