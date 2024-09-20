Нове відкриття

На конгресі Європейського респіраторного товариства у Відні вчені представили результати цікавого дослідження. Вони намагалися знайти спосіб, який дозволить подолати застуду в дітей у короткі терміни, інформує Independent.

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Є ліки для полегшення симптомів, такі як парацетамол та ібупрофен, але немає ліків, які могли б полегшити застуду швидше,

– розповіли вчені.

Однак їм вдалося знайти спосіб, який скорочує тривалість застуди.

Простий секрет

Науковці стверджують: якщо давати маленьким дітям сольові краплі в ніс, то застуда мине на два дні швидше. Окрім того, сольові краплі зменшують ймовірність передачі застуди іншим членам сім'ї.

Діти мають до 10 – 12 інфекцій верхніх дихальних шляхів, те, що ми називаємо застудою, на рік. Наші висновки полегшать життя як батькам, так і дітям,

– впевнений професор Стів Каннінгем з Единбурзького університету.

Краплі з концентрацією солі 2,6%, які використовувалися в дослідженні, наразі неможливо придбати без рецепта, тому вчені пообіцяли незабаром опублікувати відео для батьків, яке допоможе зробити розчин вдома.

Раніше ми писали про звичку вагітних, яка має негативний вплив на подальше здоров'я дітей.

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