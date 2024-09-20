Новое открытие

На конгрессе Европейского респираторного общества в Вене ученые представили результаты интересного исследования. Они пытались найти способ, который позволит преодолеть простуду у детей в короткие сроки, информирует Independent.

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Есть лекарства для облегчения симптомов, такие как парацетамол и ибупрофен, но нет лекарств, которые могли бы облегчить простуду быстрее,

– рассказали ученые.

Однако им удалось найти способ, который сокращает продолжительность простуды.

Простой секрет

Ученые утверждают: если давать маленьким детям солевые капли в нос, то простуда пройдет на два дня быстрее. Кроме того, солевые капли уменьшают вероятность передачи простуды другим членам семьи.

Дети имеют до 10 – 12 инфекций верхних дыхательных путей, то, что мы называем простудой, в год. Наши выводы облегчат жизнь как родителям, так и детям,

– уверен профессор Стив Каннингем из Эдинбургского университета.

Капли с концентрацией соли 2,6%, которые использовались в исследовании, пока невозможно приобрести без рецепта, поэтому ученые пообещали вскоре опубликовать видео для родителей, которое поможет сделать раствор дома.

Ранее мы писали о привычке беременных, которая имеет негативное влияние на дальнейшее здоровье детей.

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