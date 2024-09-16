Дієта важлива для вагітних

Як з'ясували науковці, ожиріння вагітних може мати негативні довгострокові наслідки для здоров'я дитини. Вони закликають жінок при надії ретельно стежити за своїм харчуванням, йдеться в дослідженні, опублікованому в ScienceDaily.

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Особливо небезпечними для подальшого здоров'я дітей є складні жири та цукор. Вчені просять вагітних контролювати рівень споживання продуктів, які містять ці елементи.

Яка небезпека може загрожувати здоров'ю дітей

Найперше йдеться про ризик серцево-судинних захворювань та діабету. Дослідження показало, що ожиріння матерів змінює рівень вкрай важливого гормону в серці плоду, що порушує його розвиток та призводить до ускладнень впродовж всього життя.

Відтак, вчені просять вагітних дотримуватися дієти та контролювати свій рівень ваги.

Раніше ми писали про фрази, які призводять до комплексів у дітей.

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