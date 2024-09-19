Кардинальне рішення

Австралійські урядовці розглядають можливість повної заборони доступу дітей до соціальних мереж. Вони аргументують це ризиками, які пов'язані з популярними платформами, інформує Pursuit.

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Зокрема, постійний потік інформації викликає дофамінові реакції, які негативно впливають на розвиток дітей. Однак науковці запевняють, що все можна виправити, не вдаючись до таких радикальних кроків.

Соцмережі можуть негативно впливати на розвиток дітей / Pexels

Що пропонують науковці

На думку експертів, замість соціальних мереж діти можуть перейти до більш небезпечного онлайн-простору, де контент поширюється без будь-якої регуляції чи модерації. Відтак, бажання потурбуватися про безпеку дітей матиме протилежний ефект.

Натомість вони пропонують зосередитися на розробці більш ефективних інструментів батьківського контролю. Це рішення куди ефективніше, адже не позбавить дітей соціальних зв'язків, а батьки зможуть фільтрувати контент, який споживають їхні діти.

У 2021 році Китай обмежив права неповнолітніх на реєстрацію в соцмережах та іграх, однак це привело до того, що підлітки та діти почали використовувати облікові дані своїх батьків.

Раніше ми писали про сполуку, яка призводить до раннього статевого дозрівання дітей.