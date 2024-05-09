Дослідники з Університету Пенсільванії довели прямий зв'язок між часом, проведеним з гаджетами, та якістю їх сну. Окрім того, вони проаналізували дії, які роблять діти з електронними носіями.

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Як показало дослідження, пасивний перегляд TikTok, мультфільмів або інтернет-серфінг не так сильно руйнують якість сну дітей. Натомість активні дії, такі як ігри та листування у соціальних мережах мають більш серйозний негативний вплив.

У дослідженні взяли участь 475 дітей. Науковці за допомогою спеціальних приладів відстежували час, проведений ними перед екранами, активність з гаджетами та якість сну. Особливо ретельно активність контролювали за годину до сну.



Гаджети негативно впливають на сон дітей / Фото Freepik

В середньому підлітки витрачають дві години в день на обмін повідомленнями, 1,7 години на перегляд контенту та 1,3 години на відеоігри. Що стосується серфінгу інтернетом, то він займав менш як годину.

Дітям, які писали повідомлення, потрібно було на 30 хвилин довше, щоб заснути. Також дослідження показало, що кожна година перед екраном гаджета в середньому забирає 9 – 11 хвилин якісного сну. Вчені будуть продовжувати дослідження, адже вони переконані – це ще не всі відкриття про негативний вплив гаджетів на сон дітей.

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