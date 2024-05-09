Исследователи из Университета Пенсильвании доказали прямую связь между временем, проведенным с гаджетами, и качеством их сна. Кроме того, они проанализировали действия, которые делают дети с электронными носителями.

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Как показало исследование, пассивный просмотр TikTok, мультфильмов или интернет-серфинг не так сильно разрушают качество сна детей. Зато активные действия, такие как игры и переписка в социальных сетях имеют более серьезное негативное влияние.

В исследовании приняли участие 475 детей. Ученые с помощью специальных приборов отслеживали время, проведенное ими перед экранами, активность с гаджетами и качество сна. Особенно тщательно активность контролировали за час до сна.



Гаджеты негативно влияют на сон детей / Фото Freepik

В среднем подростки тратят два часа в день на обмен сообщениями, 1,7 часа на просмотр контента и 1,3 часа на видеоигры. Что касается серфинга интернетом, то он занимал менее часа.

Детям, которые писали сообщения, нужно было на 30 минут дольше, чтобы уснуть. Также исследование показало, что каждый час перед экраном гаджета в среднем отнимает 9 – 11 минут качественного сна. Ученые будут продолжать исследования, ведь они убеждены – это еще не все открытия о негативном влиянии гаджетов на сон детей.

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