Як помітили науковці, впродовж останніх 20 років частота виявлення каменів у нирках, що вважалися захворюванням, притаманним дорослим, тепер зросла і серед дітей. Відтак, існує загроза дитячому організму у сам розпал його розвитку.

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Дитячий уролог з Філадельфії Грег Тасіан розповідає, що причиною цього є цистинурія. Це генетичне захворювання, внаслідок якого організм не засвоює певні амінокислоти. Через це у сечі накопичується та кристалізується цистин, і є випадки, коли камені в нирках дитини розросталися до розміру м'яча для гольфу.

Лікар розповів, що при цистинурії камені у нирках починають утворюватися дуже рано, і ця проблема залишається на усе життя. Серед наслідків високий тиск, серцеві напади та навіть відмови нирок. Також деякі симптоми включають інфекції сечовивідних шляхів і кров у сечі, тому камені доводиться негайно видаляти через хірургічне втручання.

Лікарі радять стежити за дієтою дітей та обмежувати кількість продуктів, де багато солі або цукру.

Дослідження показали, що ускладнення щодо каменів у нирках серед дітей стають дедалі поширенішими. Це пов'язують і з раціоном, в якому багато ультраперероблених продуктів. Діагностувати проблему за симптомами у дітей складно, тому лікарі радять регулярно обстежувати малюків.

Сучасні медикаменти дозволяють контролювати стан тих, хто має проблеми через генетику, однак це питання ще вивчають.