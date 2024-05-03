Відповідальна та сумлінна дитина – це мрія усіх батьків. Ці характеристики можна виховувати вже з раннього дитинства, і ось декілька порад, які стануть у пригоді на цьому шляху.

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Графік завдань

Дитина має розуміти цінність часу. Допоможіть їй складати графік виконання завдань, аби вона все виконувала в термін. Також важливо ділити завдання блоками, аби в дітей вироблялася навичка ефективного керування часом.

Допомога іншим

Покажіть дитині, що вона може бути суспільно корисною. Підтримуйте її ініціативу у благодійних ярмарках або інших зборах. Це не просто підвищує самооцінку дитини, а й показує їй цінність соціальної відповідальності.

Позитивний результат

Завжди наголошуйте на перевагах та винагороді, яке очікує після успішного виконання завдання. Діяти "від негативного" та погрожувати покаранням не варто – позитивні акценти завжди працюють краще.

Дайте можливість заробити

Коли ви дозволяєте дитині заробляти гроші – ви мотивуєте її не лише відповідально ставитися до фінансів, а й оцінювати свої бажання, потреби та можливості. Поступово заохочуйте її до дрібної роботи та залучайте до іншої активності, за яку можна отримати винагороду. Окрім того, ви привчите дитину до наполегливої, але не безплатної праці, що стане цінним досвідом у майбутньому.

Не покидайте у важких ситуаціях

Заохочувати дитину вирішувати проблеми самостійно, але не завищуйте очікування та будьте поряд при складних рішеннях. Проконтролюйте, що дитина не відмовиться від цілі лише тому, що вона виглядає складною. Згодом вона розумітиме, що здатна на все, коли буде складно, то ви надасте необхідну підтримку.