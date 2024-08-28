Перевірку не пройдено

Вибір дитячого харчування на прилавках магазинів та аптек дуже великий. Та вчені після дослідження з'ясували, що 60% такої продукції радше нашкодить дітям, а користі від них небагато. Принаймні, це стосується ринку США.

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Як виявила дослідницька група з Інституту глобального здоров'я Джорджа, 60% дитячого харчування в супермаркетах США не відповідає стандартам ВООЗ. Вони провели аналіз 651 продукту для дітей та підлітків.

Що не так з цими продуктами

Близько 70% перевірених продуктів не мали достатньої кількості білка. Ще 44% мали надмірну кількість цукру.

25% не відповідали вимогам щодо калорійності, у 20% було занадто багато солі. Науковці почали бити на сполох та вимагати більш жорсткої регуляції, адже неправильне харчування у ранньому дитинстві веде до серйозних проблем зі здоров'ям.

Також виробників дитячого харчування звинувачують у недостовірних маркетингових практиках. Жоден з продуктів не відповідав вимогам ВООЗ та містив щонайменше одне заборонене твердження.

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