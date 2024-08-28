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Выбор детского питания на прилавках магазинов и аптек очень большой. И ученые после исследования выяснили, что 60% такой продукции скорее навредит детям, а пользы от них немного. По крайней мере, это касается рынка США.

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Как обнаружила исследовательская группа из Института глобального здоровья Джорджа, 60% детского питания в супермаркетах США не соответствует стандартам ВОЗ. Они провели анализ 651 продукта для детей и подростков.

Что не так с этими продуктами

Около 70% проверенных продуктов не имели достаточного количества белка. Еще 44% имели чрезмерное количество сахара.

25% не соответствовали требованиям по калорийности, у 20% было слишком много соли. Ученые начали бить тревогу и требовать более жесткой регуляции, ведь неправильное питание в раннем детстве ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Также производителей детского питания обвиняют в недостоверных маркетинговых практиках. Ни один из продуктов не соответствовал требованиям ВОЗ и содержал по меньшей мере одно запрещенное утверждение.

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