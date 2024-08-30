Діти обожнюють картоплю фрі, однак не варто часто нею зловживати. Олія та сіль – далеко не найкращі елементи харчування для малюків, але зрідка можна робити виключення.
Цікаво "Що ти сказала?": маленька дівчинка "порвала" реакцією на гарячий суп – мережа у захваті
Рецепт картоплі фрі
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– стакан рафінованої олії;
– сіль – опціонально.
Приготування:
- Картоплю чистимо та нарізаємо соломкою.
- Потім дуже добре промиваємо, щоб змити крохмаль, і обсушуємо.
- У сотейник наливаємо олію, ставимо його на вогонь та доводимо олію до кипіння.
- Закидаємо картоплю в олію невеликими порціями та смажте 3 – 4 хвилини, до утворення золотої скоринки.
- Готову картоплю виймаємо шумівкою та викладаємо на паперові рушники.
- Соус можна приготувати власноруч, а газовані напої краще замінити компотом.
Смачного!
Від такого не відмовляться і дорослі: рецепт особливого морозива для дітей.