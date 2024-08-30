Діти обожнюють картоплю фрі, однак не варто часто нею зловживати. Олія та сіль – далеко не найкращі елементи харчування для малюків, але зрідка можна робити виключення.

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Рецепт картоплі фрі

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– стакан рафінованої олії;

– сіль – опціонально.

Приготування:

Картоплю чистимо та нарізаємо соломкою. Потім дуже добре промиваємо, щоб змити крохмаль, і обсушуємо. У сотейник наливаємо олію, ставимо його на вогонь та доводимо олію до кипіння. Закидаємо картоплю в олію невеликими порціями та смажте 3 – 4 хвилини, до утворення золотої скоринки. Готову картоплю виймаємо шумівкою та викладаємо на паперові рушники. Соус можна приготувати власноруч, а газовані напої краще замінити компотом.

Смачного!

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