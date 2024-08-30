Дети обожают картошку фри, однако не стоит часто ею злоупотреблять. Масло и соль – далеко не лучшие элементы питания для малышей, но изредка можно делать исключения.

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Рецепт картофеля фри

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– стакан рафинированного масла;

– соль – опционально.

Приготовление:

Картофель чистим и нарезаем соломкой. Затем очень хорошо промываем, чтобы смыть крахмал, и обсушиваем. В сотейник наливаем масло, ставим его на огонь и доводим масло до кипения. Забрасываем картофель в масло небольшими порциями и жарьте 3 – 4 минуты, до образования золотой корочки. Готовый картофель вынимаем шумовкой и выкладываем на бумажные полотенца. Соус можно приготовить собственноручно, а газированные напитки лучше заменить компотом.

Приятного аппетита!

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